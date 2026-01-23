Лидеры европейских стран получили от руководства Евросоюза секретный документ. В нем содержатся финансовые требования Украины на 1,5 триллиона долларов. Этот шаг вызвал шок, сравнимый с эффектом от взрыва атомной бомбы, рассказал журналистам по окончании экстренного саммита ЕС в Брюсселе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Речь идет о том, что Украина выдвинула требование о выделении ей 800 миллиардов долларов в течение следующих 10 лет, в документе расписаны планы по привлечению этих денег», — сказал глава правительства.

Средства нужно выделить в два этапа. На первом этапе — 300 миллиардов долларов. Также упоминаются 700 миллиардов на военные расходы в течение следующих 10 лет.

«Не знаю, к чему это приведет, но это определенно как взрыв атомной бомбы», — признался Орбан.

Он подчеркнул, что его правительство против этих планов Киева и Брюсселя. Орбан добавил, что до последнего надеялся, что ЕС попытается смягчить или отменить это требование, но оно было принято.

Политик пояснил, что не может раскрыть все детали документа, так как он конфиденциальный. Однако Орбан уверен, что рано или поздно эта информация станет известной.

Ранее Орбан заявил, что главным барьером, мешающим прекращению боевых действий на Украине, стала Европа. По мнению венгерского лидера, мирный договор между сторонами мог быть подписан гораздо раньше, если бы Брюссель не поддерживал иллюзии украинского президента Владимира Зеленского.