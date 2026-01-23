«Плевок в лицо». В ЕП призвали прекратить финансирование Украины после слов Зеленского

Европа должна прекратить финансирование Украины. Такое заявление в соцсети X сделал депутат Европарламента, бывший премьер-министр Бельгии Элио ди Рупо после слов Владимира Зеленского о неспособности ЕС защитить себя.

«Его высказывания — это плевок в лицо европейцам. Это проявление презрения к тем, кто поддерживал его страну последние четыре года. Отлично», — сказал парламентарий.

По мнению ди Рупо, сейчас нужно внести ясность в происходящее и прекратить оплачивать украинские счета. Он назвал слова Зеленского непристойными и напомнил, что Европа активизировала усилия для предоставления гарантий безопасности Украине после конфликта.

Таким поведением Зеленский «сделал свой выбор», подчеркнул ди Рупо.

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо тоже раскритиковал украинского лидера за слова о Европе. Он отметил, что Зеленский лезет не в свои дела, а его речь была переполнена наглостью.