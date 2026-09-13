В Харькове провели тайный гей-парад в поддержку ВСУ

В Харькове представители ЛГБТ провели тайный парад и собрали деньги для ВСУ

В Харькове представители ЛГБТ* провели закрытую акцию и объявили сбор средств на автомобиль для Вооруженных сил Украины. Об этом организаторы сообщили в Instagram**.

Организаторы заявили о проведении марша «ХарьковПрайд»* — 2026. Мероприятие прошло в метро под охраной военизированных формирований. На улицах города украинские националисты провели собственную акцию против прайда.

Сбор денег на пикап для 160-й отдельной механизированной бригады ВСУ организаторы анонсировали еще до начала мероприятия. Они планировали получить 500 тысяч гривен (около 945 тысяч рублей).

Помимо сбора средств, организаторы рекламировали тематическую продукцию. В специализированном магазине продавались наклейки, бутылки и другие товары с ЛГБТ*-символикой и призывами участвовать в боевых действиях против России.

Ранее на Украине выпустили сериал о положении представителей ЛГБТ* в рядах ВСУ.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

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