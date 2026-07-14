На Украине выпустили сериал об ЛГБТ-военнослужащих в ВСУ

На Украине выпустили образовательный сериал о правах и положении военнослужащих ЛГБТ* в ВСУ. Об этом сообщили на платформе «Действие. Образование» Министерства цифровой трансформации Украины.

В описании проекта указано, что он предназначен для командиров, офицеров и рядовых. Авторы затронули вопросы прав военнослужащих, дискриминации и интеграции представителей ЛГБТИК+* в армейскую среду.

Сериал состоит из 11 эпизодов и доступен на украинском и английском языках. Его также рекомендовали госслужащим и гражданам, интересующимся темой. После просмотра пользователи могут пройти тест на знание материала.

В отдельных эпизодах авторы рассмотрели опыт меньшинств* в армиях НАТО и влияние отношения к ЛГБТ* на эффективность вооруженных сил. Сериал создали при финансовой поддержке посольства Нидерландов на Украине.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что на оставленных позициях боевиков ВСУ в ДНР обнаружили брошюры с пропагандой однополых браков*.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.