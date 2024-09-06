В Харькове прогремели взрывы

«Страна.ua»: в Харькове на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

Несколько взрывов прогремело утром 6 сентября в Харькове после объявления воздушной тревоги. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Сообщают о взрыве в Харькове», — заявил автор публикации.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу объявили в 07:59 в Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях Украины.

Ранее взрывы прогремели в Дарницком районе Киева, но воздушную тревогу в городе не включали. В течение суток взрывы также прогремели в Ровно, Кривом Роге и Львове.

В начале сентября российские войска нанесли удар двумя ракетами «Искандер» по военному училищу в Полтаве. По данным Минобороны, в учебном заведении готовили специалистов связи и операторов БПЛА.