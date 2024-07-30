В Грузии раскрыли время завершения конфликта на Украине

Премьер Грузии Кобахидзе предсказал завершение конфликта на Украине в 2025 году

Украинский конфликт завершится в 2025 году. Об этом в интервью телекомпании «Имеди» заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Кобахидзе назвал завершение конфликта главным фактором для перезагрузки отношений.

«Я думаю, конфликт завершится в следующем году. Именно после него будет легче перезагрузить отношения с любой администрацией, будь то администрация демократов или республиканцев», — заявил он.

Премьер подчеркнул при этом, что Грузия ожидает от США встречных шагов для обновления двусторонних отношений.

До этого грузино-американские отношения дали сбой из-за принятого в Тбилиси закона об иностранных агентах. Кроме того, была приостановлена интеграция страны в Евросоюз.

Ранее политолог Виталий Колпашников заявил, что грузинские власти опасаются, что осенью в их стране может произойти аналог украинского Майдана. Он также предположил, что если Грузия станет вторым фронтом против России, то для нее все закончится утратой государственности.