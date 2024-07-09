Евросоюз приостановил интеграцию Грузии

Интеграция Грузии в Евросоюз приостановлена. Об этом сообщил посол союза Павел Герчинский. Его слова привело РИА «Новости» .

«Антизападная, антиевропейская риторика совершенно несовместима с декларируемой целью вступления в Евросоюз. К сожалению, на данный момент вступление Грузии в Евросоюз приостановлено», — заявил он.

Причиной подобного шага посол назвал принятый недавно в Грузии закон об иноагентах. По его словам, Евросоюзу неясны намерения нынешних властей страны. Он назвал этот шаг грустным.

В конце июня глава евродипломатии Жозеп Боррель пригрозил Грузии «закрытой дверью», если власти страны продолжат нынешнюю политику.

В июле США отменили двусторонние военные учения с Грузией, объяснив это пересмотром отношений.