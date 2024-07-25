Политолог Колпашников: власти Грузии опасаются, что в стране произойдет аналог украинского Майдана

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна станет вторым фронтом против РФ в случае победы оппозиции на осенних выборах. В беседе с «Абзацем» ситуацию прокомментировал политолог Виталий Колпашников.

По его мнению, власти опасаются, что осенью там произойдет аналог украинского Майдана.

«И они говорят населению: если нас сейчас сметут, после этого вас так же, как Украину, в качестве расходника, в качестве пушечного мяса отправят воевать против России», — пояснил эксперт.

Он также предположил, что при открытии фронта Грузия вряд ли сможет долго вести борьбу. Вероятно, для страны это закончится утратой государственности, добавил политолог.

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