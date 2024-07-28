Украинский лидер Владимир Зеленский собирается добиться эскалации конфликта между Россией и Североатлантическим альянсом, чтобы сохранить свою власть. Об этом заявил отставной генерал бундесвера Харальд Куят в беседе с NachDenkSeiten .

Он отметил, что так Зеленский сможет избежать поражения ВСУ на поле боя и остаться на посту президента страны. По мнению генерала, срыв переговоров с РФ является большой ошибкой Украины и стран Запада.

«Чем бы ни закончился этот конфликт, проигравшие уже сегодня очевидны: украинский народ и Европа», — сказал он.

Ранее Зеленский признал, что ВСУ не смогут вернуть потерянные территории в состав Украины. По его словам, чтобы возвратить их, надо воспользоваться дипломатическими методами. При этом никто не сможет заставить украинскую сторону «просто остановиться» и пойти на диалог с Россией.