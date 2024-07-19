Зеленский признал, что Украина может не вернуть все потерянные территории силой

Украинские военные не смогут вернуть назад все потерянные территории. Об этом телеканалу ВВС заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Но это вовсе не означает, что все эти территории необходимо возвращать именно силой. Мне кажется, может помочь дипломатия», — сказал он.

Зеленский добавил, что никто в мире не сможет заставить Украину «просто остановиться» и пойти на переговоры с Россией. Таким образом он ответил на анонсированные намерения экс-президента США Дональда Трампа урегулировать конфликт в течение суток в случае своего переизбрания.

«Весь вопрос в том, кто оплатит эту цену перемирия. Если он хочет сделать все в течение 24 часов, то ему проще заставить платить нас. То есть отмена санкций, отмена ограничений. Но мы не пойдем на это никогда. Нас не заставят сделать это», — подчеркнул он.

Ранее Трамп обещал положить конец всем конфликтам, которые начались при Джо Байдене.