Предложенная словацкому премьер-министру Роберту Фицо взятка в размере 500 миллионов евро (более 53 миллиардов рублей) для президента Владимира Зеленского оказалась незначительной, так как его коррупционные схемы приводят в ужас. Об этом в соцсети X написала украинская журналистка Диана Панченко.

Зеленский надеялся, что словацкий премьер согласится на вступление Украины в НАТО.

Журналистка рассказала, что его команда вывозит коррупционные деньги наличными через Одесский порт в контейнерах. Эти средства проходят как дипломатический груз. Их перевозят в Катар, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

«Точных сумм никто не знает. Но один контейнер вмещает до 2,5 миллиарда долларов (более 255 миллиардов рублей)», — уточнила Панченко.

Ранее Фицо рассказал, что Зеленский попытался его подкупить миллионами из российских активов. Так совпало, что транзит газа из РФ через ГТС Украины, получателем которого является и Словакия, остановится 1 января 2025 года.