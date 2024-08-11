«Не просто четыре ракеты». В Британии испугались жесткого ответа РФ на атаки ВСУ под Курском

Россия готовит агрессивный ответ на удары ВСУ по Курской области. Об этом заявил один из знакомых с ситуацией источников в беседе с изданием The Times .

«Один из высокопоставленных источников в украинском оборонном ведомстве на условиях анонимности сообщил, что официальные лица теперь готовятся к агрессивному ответу со стороны России», — написали журналисты.

По данным их источника, ВС РФ будет наносить удары по важным объектам в Киеве, в том числе по правительственным зданиям. Он отметил, что это будет «не просто четыре ракеты».

«Их могут быть сотни, с использованием сложного вооружения — крылатых ракет, баллистических ракет и „Шахидов“», — рассказал информированный источник.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атаки на российские регионы со стороны ВСУ не останутся без мощного ответа. По ее словам, организаторы и исполнители этих преступлений понесут ответственность за содеянное.