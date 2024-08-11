«Не просто четыре ракеты». В Британии испугались жесткого ответа РФ на атаки ВСУ под Курском

The Times: РФ готовит жесткий ответ на атаки ВСУ в Курской области

Фото: Freepik

Россия готовит агрессивный ответ на удары ВСУ по Курской области. Об этом заявил один из знакомых с ситуацией источников в беседе с изданием The Times.

«Один из высокопоставленных источников в украинском оборонном ведомстве на условиях анонимности сообщил, что официальные лица теперь готовятся к агрессивному ответу со стороны России», — написали журналисты.

По данным их источника, ВС РФ будет наносить удары по важным объектам в Киеве, в том числе по правительственным зданиям. Он отметил, что это будет «не просто четыре ракеты».

«Их могут быть сотни, с использованием сложного вооружения — крылатых ракет, баллистических ракет и „Шахидов“», — рассказал информированный источник.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атаки на российские регионы со стороны ВСУ не останутся без мощного ответа. По ее словам, организаторы и исполнители этих преступлений понесут ответственность за содеянное.

Немцы начали проедать жирок. Дальше начнется самое интересное

Дети под прицелом. Телефонные мошенники взялись за юное поколение

Атака на Кинбурнскую косу и освобождение Сергеевки. Что происходит в зоне СВО

«Носы затыкают». Жители Юрьевца пожаловались на зловонную жижу в городе

Андрей Воробьев побывал на финальной игре за Кубок Овечкина в Мытищах

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте