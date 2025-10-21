Малинен: радикалы убьют Зеленского, если он заключит мир с Россией

Мира на Украине можно будет достигнуть лишь в случае отстранения президента Владимира Зеленского от власти. Такое мнение выразил профессор Хельсинского Университета Туомас Малинен в соцсети Х .

По его властям, глава киевского режима не может заключить мир, так как обладающие реальной властью на Украине фашистские группировки могут его за это убить. Если Зеленский заключит мирное соглашение, причем с серьезными уступками в пользу России, то украинские радикалы как минимум устроят госпереворот.

«Президент [США Дональд] Трамп и президент [России Владимир] Путин должны сменить Зеленского и очистить страну от фашистских сил, прежде чем будет достигнут прочный мир», — резюмировал Малинен.

Ранее финский профессор заявил, что встреча российского и американского лидеров в Венгрии может преподнести Зеленскому неприятный сюрприз.