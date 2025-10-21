В Финляндии раскрыли, почему Зеленского нужно отстранить от власти
Малинен: радикалы убьют Зеленского, если он заключит мир с Россией
Мира на Украине можно будет достигнуть лишь в случае отстранения президента Владимира Зеленского от власти. Такое мнение выразил профессор Хельсинского Университета Туомас Малинен в соцсети Х.
По его властям, глава киевского режима не может заключить мир, так как обладающие реальной властью на Украине фашистские группировки могут его за это убить. Если Зеленский заключит мирное соглашение, причем с серьезными уступками в пользу России, то украинские радикалы как минимум устроят госпереворот.
«Президент [США Дональд] Трамп и президент [России Владимир] Путин должны сменить Зеленского и очистить страну от фашистских сил, прежде чем будет достигнут прочный мир», — резюмировал Малинен.
Ранее финский профессор заявил, что встреча российского и американского лидеров в Венгрии может преподнести Зеленскому неприятный сюрприз.