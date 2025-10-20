Зеленскому приготовят сюрприз на встрече Трампа и Путина

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште может преподнести украинскому лидеру Владимиру Зеленскому неприятный сюрприз. Такое мнение выразил профессор Хельсинского Университета Туомас Малинен в соцсети Х.

«Итак, встреча в Белом доме, как сообщается, переросла в перепалку. Какая неожиданность (нет). Интересно будет посмотреть, договорятся ли в Будапеште Трамп и Путин об отстранении Зеленского от должности президента», — заявил он.

Он отметил, что украинский кризис не закончится, пока у власти Зеленский.

До этого в газете Financial Times заявили, что Трамп на встрече с украинским коллегой в Вашингтоне 17 октября много ругался. В какой-то момент выбросил лежащие на столе карты боевых действий на Украине. За день до этого президент США пообщался по телефону с Путиным. Этот разговор был самым продолжительным за 2025 год.