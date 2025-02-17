Трамп разрешил Евросоюзу закупать у США оружие для Украины

Белый дом не будет препятствовать, если европейские государства станут закупать у США оружие для Украины. Об этом на брифинге заявил американский президент Дональд Трамп, сообщило агентство Bloomberg .

По информации издания, это решение открывает для Украины возможность получать американское вооружение даже в том случае, если США приостановят военную помощь. Агентство добавило, что Белый дом пытается вынудить европейские страны покупать больше оружия.

«Ага», — ответил Трамп на вопрос о перспективах поставок.

Ранее член бундестага ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Кай Готтшальк не исключил, что американский лидер поможет Европе стать «нормальной». По его мнению, благодаря новому курсу внешней политики США страны Евросоюза могут начать принимать российские интересы и попытаются выстроить с Россией диалог.

Немецкий депутат добавил, что предыдущее американское руководство мыслило нереалистично. Также Готтшальк выразил надежду, что Трамп «прекратит войны» и не начнет новые.