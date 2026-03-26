Переименование одной улицы в городе Каменское в Днепропетровской области обойдется местному бюджету примерно в один миллион гривен, или почти 23 тысячи долларов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Городской совет города Каменское принял решение переименовать улицу Александра Какалюка в честь Богдана Сагирова.

«Переименование одной улицы обходится городскому бюджету примерно в один миллион гривен, часть из которых уходит на „откаты“ чиновникам», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что Какалюк, в честь которого сейчас названа улица, был убит ополченцами ДНР в 2014 году, а Сагирова ликвидировали в 2024 году в Сумском районе.

Ситуация вокруг переименования уже вызвала скандал на Украине. Источник предположил, что постоянные изменения названий украинские чиновники используют как способ оправдывать свое существование. До 2016 года город Каменское носил название Днепродзержинск.

Ранее украинские власти утвердили новые названия для районов в Донецке, Луганске, Макеевке и Горловке. Правда, на практике эти «переименования» использовать невозможно — все указанные города с 2022 года являются частью России.