Украинские власти утвердили новые названия для районов в Донецке, Луганске, Макеевке и Горловке. Об этом сообщил телеграм-канал «Политика Страны» со ссылкой на активиста по «деколонизации» Павла Островского.

Буденновский район Донецка теперь должен называться Богодуховским, Ворошиловский — Юзовским, Калининский — Калиновским, Кировский — Рутченковским, Куйбышевский — Смолянским, Ленинский — Александровским, Петровский — Вознесенским, а Пролетарский — Чумаковским. В Луганске Артемовский район стал Вильховским, Октябрьский — Вергунским, Ленинский — Шевченковским. Изменения коснулись также Макеевки и Горловки.

На практике эти «переименования» использовать невозможно — все указанные города с 2022 года являются частью России. Информация о приеме предложений по переименованию районов Луганска появилась еще в январе. В России тогда отреагировали на это фразой «в дурдоме все стабильно».

Ранее в Крыму высмеяли слова Зеленского о статусе полуострова.