В Чернигове неизвестный открыл огонь на улице

В Чернигове произошла стрельба прямо на улице. Об этом написало УНИАН.

Сначала агентство сообщило, что огонь открыли двое мужчин и есть раненые.

Позже полиция дала уточнение: задержали одного человека, у него изъяли стартовый пистолет. Информация о втором стрелявшем не подтвердилась. Также, по данным правоохранителей, никто не пострадал, а слухи о стрельбе по детям оказались ложными.

Днем ранее похожее ЧП произошло в Киеве. В Голосеевском районе мужчина открыл огонь по людям, после чего забаррикадировался в супермаркете и взял заложников.

В ходе операции злоумышленника ликвидировали. По данным СМИ, это был бывший военный ВСУ. Мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что в результате погибли шесть человек, еще 15 получили ранения. Украинский телеканал ТСН сообщил, что двое правоохранителей, прибывшие на вызов, сбежали после первых выстрелов.