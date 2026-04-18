Число жертв стрельбы в Киеве возросло до шести

Число жертв стрельбы в Голосеевском районе Киева увеличилось до шести, пострадали 15 человек. О деталях происшествия сообщил в своем телеграм-канале мэр города Виталий Кличко.

Кличко опубликовал несколько сообщений. В первом он со ссылкой на медиков рассказывал, что в больницы направили десятерых пострадавших. Позднее стало известно о еще пяти раненых.

Один из пострадавших при стрельбе — ребенок. Его госпитализировали. Взрослых сначала осмотрели на месте. В больнице умерла одна из получивших ранения девушек, всего погибли шесть человек.

Преступник открыл стрельбу по людям в Голосеевском районе Киева в субботу, 18 апреля. Он стрелял в случайных прохожих, а затем захватил супермаркет. При штурме злоумышленника ликвидировали.

Глава МВД Украины Клименко на брифинге рассказал, что стрелок действовал хаотично и «просто расстреливал людей в упор».

«Он стрелял в упор одиночными выстрелами, у людей почти не было шанса», — добавил министр.

Место жительства преступника уже установили. Власти Киева заявили, что в его квартире начался пожар.