Число жертв стрельбы в Киеве возросло до шести

Стрелок ранил 15 человек в Киеве, погибли шестеро
Число жертв стрельбы в Голосеевском районе Киева увеличилось до шести, пострадали 15 человек. О деталях происшествия сообщил в своем телеграм-канале мэр города Виталий Кличко.
Кличко опубликовал несколько сообщений. В первом он со ссылкой на медиков рассказывал, что в больницы направили десятерых пострадавших. Позднее стало известно о еще пяти раненых.
Один из пострадавших при стрельбе — ребенок. Его госпитализировали. Взрослых сначала осмотрели на месте. В больнице умерла одна из получивших ранения девушек, всего погибли шесть человек.
Преступник открыл стрельбу по людям в Голосеевском районе Киева в субботу, 18 апреля. Он стрелял в случайных прохожих, а затем захватил супермаркет. При штурме злоумышленника ликвидировали.
Глава МВД Украины Клименко на брифинге рассказал, что стрелок действовал хаотично и «просто расстреливал людей в упор».
«Он стрелял в упор одиночными выстрелами, у людей почти не было шанса», — добавил министр.
Место жительства преступника уже установили. Власти Киева заявили, что в его квартире начался пожар.