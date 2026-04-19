Киевские полицейские сбежали с места стрельбы и бросили ребенка

Двое правоохранителей, прибывшие на вызов в Киеве 18 апреля, сбежали после первых выстрелов. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН.

Побег полицейских попал на видео. На кадрах видно, как силовики покинули место ЧП, бросив мирных граждан, в том числе ребенка, без защиты.

«К сожалению, одному из взрослых мужчин спастись не удалось», — отметил телеканал.

Неизвестный открыл огонь по людям в Голосеевском районе Киева. Злоумышленник стрелял в случайных прохожих, после чего захватил супермаркет. Силовики ликвидировали стрелка во время штурма.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил, что жертвами стрельбы стали шесть человек, еще 15 пострадали. Среди раненых оказался ребенок, его госпитализировали.

По словам главы МВД Украины Игоря Клименко, преступник действовал хаотично и расстреливал людей в упор, не давая им шансов выжить.