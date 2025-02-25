Верховная рада со второй попытки продлила полномочия Зеленского

Верховная рада со второй попытки поддержала постановление, согласно которому Владимир Зеленский будет исполнять обязанности главы государства до вступления в должность нового президента. Об этом сообщил в Telegram-канале украинский депутат Ярослав Железняк.
На этот раз за постановление с официальным названием «Заявление Верховной рады о поддержке демократии на Украине» проголосовали 268 депутатов при необходимом минимуме в 226.
Судя по документу, выборы пройдут в стране после отмены военного положения и прекращения боевых действий. Мандат Зеленского при этом не ставится под сомнение.
Его полномочия истекли 20 мая прошлого года, однако новые выборы на Украине так и не состоялись под предлогом военного положения. При этом сам глава киевского режима заявил, что готов оставить пост, если так будет нужно для мира или вступления страны в НАТО.
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