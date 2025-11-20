В большинство регионов Украины вернулись аварийные отключения света

В большинстве регионов Украины снова ввели аварийные отключения света. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрэнерго».

«Если у вас сейчас есть электроэнергия — пожалуйста, используйте ее бережно!» — попросили в ведомстве.

Когда ситуацию планируют стабилизировать, не сообщается.

Накануне во Львове произошел первый за долгие месяцы блэкаут. Пресс-служба «Львовоблэнерго» опубликовала график отключений и призвала не использовать мощные электроприборы до 22:00. Ужесточили графики и в других регионах Украины.

Ранее «Экономическая правда» предрекла Украине несколько недель без света по 12 часов в день. Страна будет жить в режиме трех-четырех очередей отключений, при оптимистичном раскладе впоследствии их количество сократят до двух.