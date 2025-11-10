Перебои с электричеством на Украине будут еще несколько недель

Украина останется без электроэнергии на несколько недель, света не будет около 12 часов в сутки. Об этом сообщило украинское издание «Экономическая правда».

«В течение нескольких недель будет продолжаться восстановление — в это время страна живет в режиме трех-четырех очередей отключений», — заявили журналисты.

Там отметили, что, по оптимистичному сценарию, позже специалистам удастся стабилизировать ситуацию до двух очередей.

После масштабных ударов российской авиации наибольший ущерб понесла «Центрэнерго», которая лишилась практически всех генерирующих мощностей. В компании заявили, что полностью остановилась работа Трипольской ТЭЦ в Киевской области и Змиевской ТЭС в Харьковской.

Российские войска нанесли массированные ответные удары по энергетическим объектам Украины. Цели атаковали беспилотниками «Герань», ракетами «Кинжал» и «Калибр». В итоге на Украине начались массовые сбои электричества.

Как отметил британский военный аналитик Александр Меркурис, после ударов ВС России по энергетике Украины, западные союзники Киева поняли, что вся их поддержка оказалась бесполезной. Они не смогут противостоять российским ракетам и дронам.