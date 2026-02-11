Успеть до 15 мая. На Украине начали планировать выборы и референдум о мире

FT: Украине планирует провести выборы президента и референдум по миру до мая

Украина начала планировать проведение президентских выборов и референдума по мирным договоренностям с Россией. Успеть это собираются сделать до 15 мая, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

По информации издания, этот шаг украинские власти предприняли под давлением США, которые стремятся завершить конфликт уже весной. Выборы и референдум могут пройти одновременно. Точные даты пока не определены.

Ранее в Киеве неоднократно заявляли о невозможности проведения выборов в условиях военного положения. Однако, как отмечает FT, Вашингтон настаивает на ускоренном политическом урегулировании. Референдум должен утвердить возможные мирные договоренности с Москвой.

Официального подтверждения от украинских властей пока не поступало.

На днях в США сделали резкое заявление об урегулировании конфликта на Украине. Американская сторона настаивает на достижении мирного соглашения в кратчайшие сроки.