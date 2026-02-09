Мир в марте? В США сделали резкое заявление по Украине

Reuters: США и Украина обсуждают достижение мирного соглашения к марту 2026 года

Переговорщики США и Украины обсудили новую цель — достичь мирного соглашения с Россией уже к марту 2026 года. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом закрытых консультаций.

Согласно предложенному плану, итоговое соглашение должно быть вынесено на общенациональный референдум на Украине. США также настаивают, чтобы такое голосование прошло как можно скорее.

Американская сторона предлагает Киеву одновременно провести всеобщие выборы и президента, и парламента.

Спешка Белого дома, как пишет Reuters, объясняется желанием Трампа закрыть украинский кейс до осени. Затем его администрация полностью переключится на внутренние дела перед промежуточными выборами в конгресс.

Министр иностранных дел Украины Сибига в интервью тому же агентству заявил, что украинскому и российскому лидерам необходимо встретиться лично. Дипломат также считает, что только президент США сможет помочь заключить мирную сделку.

