Зеленский допустил свое повторное выдвижение в президенты Украины

Зеленский не исключил участия в президентских выборах после окончания СВО

Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность своего повторного выдвижения на высший государственный пост после окончания боевых действий. Об этом он заявил в интервью чешскому радио Český rozhlas .

«Я не знаю. Это зависит от того, как закончится эта война», — ответил украинский лидер на вопрос о своих планах.

Он добавил, что иногда думает о таком сценарии. Президентские выборы, запланированные на март 2024 года, пока отложили на неопределенный срок из-за военного положения.

Зеленский ранее подчеркивал, что технически Украина готова к выборам, но их можно провести только после завершения спецоперации или при гарантиях безопасности.

В прошлом году его рейтинг доверия упал вдвое на фоне коррупционного скандала. Недавно Зеленского уличили в попытке улучшить показатели перед выборами и отодвинуть на второй план соперников.

Главным потенциальным соперником главы киевского режима называют бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, но тот заявлял, что не планирует выдвигаться.