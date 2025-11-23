Условие проведения выборов на Украине вошло в мирный план США
Келлог: выборы на Украине необходимы, чтобы успокоить народ
Проведение новых выборов на Украине необходимо для успокоения народа, это условие входит в предложенный США мирный план. Об этом в эфире телеканала Fox News сообщил специальный посланник американского президента Кит Келлог.
«В плане есть пункт, который важен, — о проведении выборов. В нем четко говорится, что Украина в течение 100 дней должна провести выборы», — сказал он.
Келлог добавил, что выборы возможно организовать и в течение 90 дней.
«Думаю, они должны провести выборы. Это успокоит народ, а также успокоит свободный мир. Это одно из условий плана», — подчеркнул он.
План по урегулированию украинского конфликта разочаровал европейских союзников Украины. Однако они согласились, что его придется принять в случае отсутствия альтернатив.
Также стало известно, что ЕС уже подготовил встречное предложение к плану США по Украине.