Орбан назвал мирный план Трампа шансом для Евросоюза выйти из тупика

План президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса предоставил Европе выбор: выйти из тупика или продолжать финансировать Украину, приближая войну с Россией. Об этом на своей странице в социальной сети X написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Он подчеркнул, что сейчас всем необходимо объединиться вокруг мирной инициативы американского лидера, чтобы переломить ситуацию. Для этого европейским бюрократам придется признать, что последние 3,5 года они потратили деньги налогоплательщиков на боевые действия, которые невозможно выиграть.

«Другой путь ведет прямиком к войне. Если европейские лидеры продолжат вливать деньги и оружие в Украину без поддержки США, они проложат путь к европейско-российскому конфликту», — предупредил Орбан.

Глава правительства Венгрии отметил, что все хорошо помнят, к каким трагическим последствиям приводил этот путь в прошлом.

Орбан добавил, что Венгрия намерена пойти по пути мира, как того требует здравый смысл. Он подчеркнул, что направил письмо со своей позицией председателю Европейской комиссии.

План по урегулированию украинского кризиса президента США Дональда Трампа разочаровал европейских политиков. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание Politico. Собеседники журналистов подчеркнули, что в отсутствие альтернатив Украине придется его принять.

По данным агентства Bloomberg, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудят мирный план Трампа на саммите G20 в ЮАР. Источники агентства не исключили, что к ним присоединятся президент Финляндии Александр Стубб и украинский лидер Владимир Зеленский.