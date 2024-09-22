Умеров заявил, что Запад пообещал Украине деньги на производство ракет и дронов

Западные партнеры пообещали выделить Украине средства на производство ракет и беспилотников. Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил министр обороны Рустем Умеров.

Глава минобороны рассказал, что украинскую ракетную программу показали партнерам, и они пообещали поддержку в ее реализации.

«Они уже нам дали устное согласие, что будут финансировать это, и в ближайшее время получим финальный письменный ответ», — заявил Умеров.

Украина истратила запас ракет Storm Shadow на удары по Крыму. Страна может не справиться с ответным ударом России на атаки западными дальнобойными вооружениями.