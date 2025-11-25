Украина и США договорились по условиям мирного соглашения

Умеров: Украина и США нашли общий язык по соглашению на обсуждениях в Женеве

Украинская и американская делегации нашли общий язык по ключевым условиям соглашения, обсужденного в Женеве. Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров в Telegram-канале .

На Украине, по его словам, надеются, что президент Владимир Зеленский сможет посетить США в ноябре. Это позволит завершить последние шаги и договориться с американским лидером Дональдом Трампом.

«Мы ценим продуктивные и конструктивные встречи в Женеве между украинской и американской делегациями, а также неизменные усилия президента Трампа», — написал Умеров.

Секретарь СНБО также добавил, что теперь рассчитывает на поддержку европейских партнеров в дальнейших шагах.

Однако окружение Зеленского рекомендовало ему воздержаться от поездки в Вашингтон для встречи с Трампом. По данным издания Financial Times, ряд советников убеждены, что визит может привести к политическим рискам. Новая ссора между Зеленским и Трампом способна перечеркнуть результаты недавних переговоров в Женеве.

Раскол между западными союзниками стал ключевой интригой в вопросе мирного урегулирования вокруг Украины. США предложили свой план, который требовал от Киева территориальных уступок и законодательного нейтралитета.

В то же время Европа выступила с альтернативным предложением, позволяющим Украине сохранять право на самооборону и будущее в НАТО. Эти серьезные разногласия в подходах поставили под сомнение единство Запада.