Европа против Америки. Тайная война США и ЕС за Украину достигла точки кипения

Раскол в лагере западных союзников стал главной интригой мирного урегулирования вокруг Украины. США предложили план, требующий от Киева территориальных уступок и законодательного нейтралитета, тогда как Европа выступила с контрпредложением, сохраняющим за Украиной право на самооборону и будущее в НАТО. Эти принципиальные расхождения в подходах поставили под вопрос единую позицию Запада.

Великобритания, Франция и Германия в ответ на мирную инициативу администрации США разработали альтернативный мирный план для Украины в конце ноября. Данные о новом документе быстро утекли в прессу, что позволило провести его детальное сравнение с американской инициативой. Судя по набору пунктов плана, который опубликовало британское издание The Telegraph, европейские лидеры создали свой проект после того, как американский план столкнулся с критикой за уступки в пользу России. Ключевые различия между подходами коснулись будущего Украины в НАТО и пределов ее суверенитета. План США требовал от Украины закрепить в конституции отказ от вступления в Североатлантический альянс, тогда как европейский вариант оставляет этот вопрос открытым.

Кроме того, американское предложение строго запрещало размещение любых войск НАТО на Украине, в то время как европейцы говорят лишь об отказе от постоянного размещения в мирное время. Значительные расхождения также существуют в территориальном вопросе и военной сфере. Европейский план предлагает начать переговоры о территориях с текущей линии соприкосновения, тогда как американский предполагал признание Крыма, Донецка и Луганска российскими. Для того, чтобы понять глубину различий этих двух подходов, стоит более подробно взглянуть на ключевые различия в этих планах. Все ключевые различия Предложенные Соединенными Штатами и Европейским союзом мирные планы демонстрируют как общие цели, так и фундаментальные различия в подходах к урегулированию. План США в значительной степени ориентирован на достижение быстрого соглашения с Россией, что подразумевает серьезные уступки со стороны Украины и Запада. Он основан на удовлетворении ключевых требований России, включая признание территориальных завоеваний, законодательное закрепление нейтрального статуса Украины и снятие большей части антироссийских санкций. В то же время ЕС делает акцент на принципах международного права, сохраняя за Украиной право на самооборону и суверенный выбор. Он явно направлен на будущую интеграцию Украины в европейские структуры, используя санкции и компенсации как рычаг для обеспечения выполнения соглашений. Все ключевые сходства и различия представлены в таблице ниже.

Как стороны отнеслись к европейским правкам Российская сторона дала четко понять, что знакомилась лишь с американским вариантом урегулирования. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что европейский план Москве «совершенно конструктивно» не подходит.

Мы были ознакомлены с одним вариантом, тем, который идет в русле тех пониманий, которые были достигнуты на Аляске. Юрий Ушаков помощник президента России

Он отметил существование предварительных договоренностей с США. Ушаков также подтвердил, что многие пункты американского плана Москва сочла вполне приемлемыми для дальнейшего обсуждения. Американская сторона проявила сдержанный интерес к европейским наработкам, однако сразу обозначила свой проект в качестве приоритетного. «Я не видел никакого „встречного плана“», — заявил американский госсекретарь Марко Рубио, демонстрируя нежелание Вашингтона рассматривать предложения ЕС как самостоятельные. По данным газеты The Washington Post, анонимные источники в администрации США охарактеризовали европейские правки лишь как «полезные», но не как основу для переговоров.

Европейские дипломаты работали именно в рамках американского плана, чтобы избежать раздражения партнеров. В Брюсселе, по словам автора статьи, всерьез опасались, что их могут полностью отстранить от дальнейших переговоров. Кроме того, вечером 24 ноября стало известно, что руководство США сократило план по урегулированию конфликта на Украине с 28 до 19 пунктов. Конкретный документ пока не опубликовали, но, по данным американских СМИ, Белый дом взял за основу первоначальное предложение США, а не европейский проект документа. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что его делегация вела сложные переговоры в Женеве. Он сообщил о некотором сокращении требований и о том, что теперь список стал более выполнимым.

Теперь список необходимых шагов для прекращения войны может стать выполнимым. Владимир Зеленский президент Украины

Он также заявил, что планирует лично обсудить наиболее чувствительные аспекты будущего соглашения с Дональдом Трампом в ближайшем будущем. Следствие продолжается Представленные западными СМИ документы отражают различные подходы к урегулированию, но ни один из них не является окончательным. Более того, на данный момент Европейский союз официально не представил поправок к мирному плану, что оставляет переговорный процесс в состоянии неопределенности. Окончательные контуры будущего соглашения пока продолжают формироваться за закрытыми дверями.