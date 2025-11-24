Окружение Зеленского посоветовало ему не встречаться с Трампом в Вашингтоне

FT: окружение советует Зеленскому не ехать в США и не портить ход переговоров

Окружение президента Украины Владимира Зеленского рекомендовало ему воздержаться от поездки в Вашингтон для встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом написало The Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, ряд советников убеждены, что визит может обернуться политическими рисками: новая публичная ссора между Зеленским и Трампом могла бы перечеркнуть прогресс, достигнутый на недавних переговорах в Женеве.

Встреча лидеров, прошедшая 28 февраля в Вашингтоне, закончилась громким скандалом: стороны неоднократно перебивали друг друга, повышали голос и обменивались резкими репликами, включая замечания личного характера.

Financial Times писало, что на переговорах представителей США и Украины, состоявшихся 23 ноября в Женеве, стороны договорились сократить проект мирного соглашения — с 28 пунктов до 19. Какие именно позиции были исключены, источники не уточнили. Вашингтон ранее подтвердил, что работает над планом урегулирования, но детали пока не раскрывает. В Кремле отметили, что Россия сохраняет готовность к переговорам и по-прежнему ориентируется на площадку обсуждений в Анкоридже.

Украинский телеканал «Общественное», ссылаясь на источник в Белом доме, сообщил, что встреча Зеленского и Трампа на этой неделе не значится в графике.