Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров вернулся на Украину. Об этом сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на его пресс-секретаря Диану Давитян.

Ранее представительница Умерова сообщала, что он вернется в страну 20 ноября. Секретарь СНБО улетел в Турцию, а оттуда — в Катар, после того как Национальное антикоррупционное бюро Украины начало обыски по Миндичгейту.

Судя по опубликованному тексту обвинения, близкий к властям бизнесмен Тимур Миндич уговорил Умерова, в то время министра обороны, закупить 10 тысяч бронежилетов без необходимой проверки. Общая стоимость коррупционной сделки превысила пять миллионов долларов.

При этом экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров предполагал, что Умеров не будет возвращаться на Украину в обозримом будущем.