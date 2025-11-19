Обвинение раскрыло детали коррупционной схемы Миндича и Умерова

Занимавший пост министра обороны Украины Рустем Умеров поддался давлению близкого к лидеру страны бизнесмена Тимура Миндича и дал согласие на покупку 10 тысяч бронежилетов, не прошедших необходимую проверку. Это следует из текста обвинительного заключения, опубликованного депутатом Верховной рады Алексеем Гончаренко.

Общая стоимость коррупционной сделки составила 217 миллионов гривен (5,2 миллиона долларов).

Проведение сделки Миндич и Умеров обсуждали по телефону. Государственный контракт на поставку непроверенных бронежилетов от компании «Миликон ЮА» заключили 27 января этого года.

Гончаренко утверждает, что в ходе беседы Миндич подчеркивал, что вложил в закупку бронежилетов половину своих денег.

«Министра обороны у нас назначают по представлению президента. То есть Зеленского. Так что, Умеров, очень ждем тебя», — подписал депутат.

После начала коррупционного скандала ставший секретарем Совета национальной безопасности

и обороны Украины Рустем Умеров уехал в заграничную командировку. По официальным данным, сначала он отправился в Турцию, а после — в Катар.

Блогер Анатолий Шарий заявил, что сейчас Умеров находится в США, где дает показания ФБР. Официального подтверждения этой информации нет.

Издание «Общественное» со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что возвращения Умерова на Украину ожидают 20 ноября. Эту же дату депутаты Рады называли днем вероятной отставки главы офиса президента страны Андрея Ермака.