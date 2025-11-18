Экс-нардеп Украины Килинкаров рассказал, что в ближайшее время Умеров вряд ли вернется на родину

Бывший министр обороны Украины и действующий секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров в ближайшем будущем вряд ли вернется на территорию своей родины. Такое предположение высказал бывший народный депутат Украины Спиридон Килинкаров в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

По его словам, такое положение объясняется несколькими факторами: участием Умерова в расследованиях Национального антикоррупционного бюро Украины и проблемами с обеспечением личной безопасности бывшего министра.

«Я думаю, что после появления жутких публикаций в британской и американской прессе вряд ли ему удастся там о чем-то договориться. Поэтому я его в ближайшее время точно не жду на Украине», — отметил эксперт.

По его мнению, перемещения Умерова — Турция, Катар, США — вызваны необходимостью защиты от возможных рисков.