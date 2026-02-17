Умеров раскрыл, какие вопросы стоят на повестке дня переговоров в Женеве
Умеров: на повестке дня переговоров стоят вопросы безопасности и гуманитарные
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил, что на переговорах в трехстороннем формате Украина – США – Россия основное внимание уделят вопросам безопасности и гуманитарной сфере. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
«На повестке дня — вопросы безопасности и гуманитарные вопросы», — уточнил Умеров.
Он добавил, что украинская делегация работает в рамках мандата, согласованного президентом страны, и поблагодарил США за участие в переговорном процессе, а Швейцарию — за организацию встречи. По его словам, задача переговорщиков — продвинуть решения, способные приблизить устойчивый мир.
Переговоры проходят в отеле InterContinental Geneva в Женеве в закрытом формате. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский.