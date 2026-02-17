Трехсторонние переговоры в Женеве начались

В отеле InterContinental в Женеве стартовали переговоры между Россией, Украиной и США. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Точный состав переговорных групп не сообщается. Известно, что от России в зале присутствуют помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин и начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков, от США — спецпосланники президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а от Украины — глава Офиса президента Кирилл Буданов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не ждать от переговоров каких-либо результатов в первый же день, напомнив, что участники встретятся и на следующий. Также он отметил, что встреча не будет доступна прессе.