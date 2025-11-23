Умеров подвел предварительный итог обсуждения мирного плана США

Предложенный США мирный план после доработки отразил ключевые приоритеты Украины. Об этом заявил принимающий участие в переговорах в Швейцарии секретарь Совета национальной обороны и безопасности страны Рустем Умеров .

Он подчеркнул, что работа над документом еще продолжается.

«Текущая редакция документа, хотя и находится на завершающем этапе согласования, уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов», — заявил Умеров.

Отдельно участник украинской делегации поблагодарил представителей США за внимательное отношение к деталям, которые продвигают согласование документа.

«Ожидаем дальнейшего прогресса в течение сегодняшнего дня», — подытожил Умеров.

Переговоры представителей США, Евросоюза и Украины по плану урегулирования конфликта проходят в Швейцарии. Источники газеты Financial Times среди западных чиновников заявили, что содержание документа постоянно меняется.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что ЕС настаивает на отказе от сокращения численности ВСУ и не признает границы, которые изменили силой.