Умеров подвел предварительный итог обсуждения мирного плана США
Умеров заявил о завершающем этапе согласования мирного плана США
Предложенный США мирный план после доработки отразил ключевые приоритеты Украины. Об этом заявил принимающий участие в переговорах в Швейцарии секретарь Совета национальной обороны и безопасности страны Рустем Умеров.
Он подчеркнул, что работа над документом еще продолжается.
«Текущая редакция документа, хотя и находится на завершающем этапе согласования, уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов», — заявил Умеров.
Отдельно участник украинской делегации поблагодарил представителей США за внимательное отношение к деталям, которые продвигают согласование документа.
«Ожидаем дальнейшего прогресса в течение сегодняшнего дня», — подытожил Умеров.
Переговоры представителей США, Евросоюза и Украины по плану урегулирования конфликта проходят в Швейцарии. Источники газеты Financial Times среди западных чиновников заявили, что содержание документа постоянно меняется.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что ЕС настаивает на отказе от сокращения численности ВСУ и не признает границы, которые изменили силой.