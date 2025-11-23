Урсула фон дер Ляйен назвала условия ЕС для украинского урегулирования

Евросоюз обозначил свои условия по достижению мира на Украине. Текст заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен привела пресс-служба органа.

«Мы согласовали главные элементы, необходимые для прочного и справедливого мира и суверенитета Украины. Позвольте мне выделить три из них», — начала фон дер Ляйен.

По словам главы ЕК, государственные границы неприемлемо изменять силой. Еврокомиссия против ограничения численности ВСУ, которое может оставить страну уязвимой к вероятной «агрессии» в будущем, добавила глава органа.

«Центральная роль Евросоюза в обеспечении мира на Украине должна получить полное отражение», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Она добавила, что ключевым элементом соглашения должно стать возвращение детей на Украину.

Политолог Борис Первушин объяснял, что Европа максимум готова на перемирие на Украине, чтобы не откатиться на роль второго плана в геополитике.