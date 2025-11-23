Резиновый мир. СМИ заявили о подвижной ситуации с планом по Украине

Financial Times: ситуация с мирным планом Трампа меняется каждый час

Ситуация с мирным планом администрации США по Украине очень подвижная и весьма неопределенная. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на западных чиновников.

В публикации отметили, что предложение Белого дома является «живым документом». США намерены рассмотреть замечания европейцев и украинцев.

Соединенные Штаты на переговорах в Женеве представляют госсекретарь Марко Рубио, министр Сухопутных войск Дэниел Дрисколл и спецпосланник президента Стивен Уиткофф.

Со стороны Украины работают секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и глава офиса президента республики Андрей Ермак, а от Европы присутствуют советники по национальной безопасности глав Германии, Франции и Великобритании — Гюнтер Зауттер, Эммануэль Бонне и Джонатан Пауэлл.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен назвала ключевые условия Евросоюза для украинского урегулирования.