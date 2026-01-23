Ультиматум? Зеленский сделал неожиданное заявление

Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении подвел итоги первого дня трехсторонних консультаций между Украиной, Россией и США, которые проходят в ОАЭ. По словам украинского лидера, Киев ждет от Москвы конкретных сигналов о готовности прекратить боевые действия.

«Сейчас должна быть как минимум часть ответов от россиян. Главное — чтобы Россия была действительно готова завершить [этот конфликт]», — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что на данный момент раскрывать подробности дискуссий преждевременно, так как переговорный марафон продолжится в субботу.

Также политик анонсировал усиление украинской делегации в Абу-Даби. К уже работающим на месте Рустему Умерову, главе офиса Зеленского, Давиду Арахамии и Сергею Кислице 24 января присоединятся начальник Генерального штаба Андрей Гнатов и высокопоставленный представитель ГУР Вадим Скибицкий.

Трехсторонняя встреча на первом этапе проходит в закрытом режиме. Ее целью является обсуждение «параметров мира», предложенных при посредничестве спецпосланников Дональда Трампа.

Первый разговор делегатов уже состоялся. Зеленский уверял, что ему о ситуации на месте докладывают каждый час. Он также добавил, что определил «четкие рамки для диалога».