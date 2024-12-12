Украинцы осквернили «Зимнюю поддержку» Зеленского

Украинцы сумели обойти ограничение на расходование 1000 гривен (приблизительно 2500 рублей), полученных в декабре по программе «Зимней поддержки» Зеленского. О таких случаях на своей странице в Facebook* сообщил гендиректор украинского платежного сервиса EasyPay Алексей Авраменко.

По его словам, функцию возврата денег для абонентов мобильных операторов Vodafone и Life пришлось отключить. Некоторые пользователи этих сетей пополняли счет мобильного телефона из средств поддержки, а затем выводил их на обычные банковские карты, снимая тем самым ограничения.

«Поскольку есть „особо умные“ украинцы, решившие таким образом осквернить идею 1000 гривен „Зимней поддержки“, сервис не будет работать для всех из-за нецелевого использования государственной помощи», — объяснил Авраменко.

Ранее Зеленский дал поручение правительству поддержать украинские семьи в преддверии зимы, выдав им по 1000 гривен на человека. Эти деньги можно потратить на покупку железнодорожных билетов, украинских лекарственных препаратов, книг и культурные услуги, а также «донатить на военных, волонтерам на дроны».