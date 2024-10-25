Президент Украины Владимир Зеленский пообещал выплатить каждому жителю страны по тысяче гривен (около 2300 рублей) с 1 декабря. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале в ходе вечернего обращения.

Зеленский заявил, что дал поручение правительству, чтобы поддержать каждую украинскую семью в преддверии зимы. Он также отметил, что сейчас страна готовится к отопительному сезону.

«Тысяча гривен на человека — на семью это выйдет по несколько тысяч гривен, и средства можно будет потратить на оплату украинских товаров и услуг, в том числе коммунальных услуг, электричества», — объяснил Зеленский.

По его словам, деньги можно будет потратить на покупку железнодорожных билетов, украинских лекарственных препаратов, книг и культурные услуги, а также «донатить на военных, волонтерам на дроны». Зеленский добавил, что конкретные детали новой социальной программы определит кабмин.

Ранее исполнительный директор GMK Center, украинской промышленной консалтинговой компании Станислав Зинченко предрек крах Украине в случае потери контроля ВСУ над Покровском в ДНР.