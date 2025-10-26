Украину уличили в неспособности самостоятельно производить дальнобойные ракеты

Украинская военная промышленность не способна самостоятельно производить дальнобойные ракеты. Об этом журналисту Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Эти ракеты могут быть британскими, германскими, итальянскими, какими угодно. Но очевидно, что Украина вряд ли сама способна производить такие ракеты. Как минимум основные узлы и блоки таких ракет — это чисто импорт из Европы», — сказал он.

Также Песков объяснил слова президента России Путина об ответе на попытки ударов вглубь России.

«Ошеломляющий ответ, здесь все предельно ясно. Разумеется, наши вооруженные силы будут действовать жестко и, как сказал Путин, ошеломляюще», — добавил пресс-секретарь глава государства.

Ранее Путин объявил о завершении испытаний ракеты «Буревестник» с ядерной установкой неограниченного радиуса действия.