Украину предупредили о самых сложных 8 неделях в истории страны

На Украине заявили, что ближайшие восемь недель до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа будут самыми сложными в истории страны. Об этом заявил в эфире «Радио Свобода»* украинский посол в Бразилии Андрей Мельник.

Дипломат убежден, что этот период окажется самым тяжелым «в истории Украины после 1991 года». Кроме того, Мельник считает, что украинским властям нужно начать активно сотрудничать с Трампом до его инаугурации.

«Когда придет день инаугурации, боюсь, к тому времени уже будет принято решение, и тогда нам будет сложнее», — отметил он.

Мельник опасается, что потом какие-то решения Киеву будут навязывать «через голову».

Ранее в США сообщили, что из плана поддержки Украины, которую разработала команда президента Джо Байдена, исключили пункт о приеме страны в Североатлантический альянс.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что прока неизвестно, изменится ли политика Вашингтона по Украине после прихода Трампа к власти.

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