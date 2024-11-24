Байден убрал приглашение Украины в НАТО из плана помощи после победы Трампа

Разработанный администрацией действующего президента США Джо Байдена план поддержки Украины после победы на выборах Дональда Трампа включал в себя публичный призыв к приему страны в НАТО. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

Пункт убрали из документа, посчитав, что в ближайшие годы единогласной поддержки со стороны всех государств блока Украина не получит.

Альтернативой вхождения в Североатлантический альянс станут двусторонние соглашения о безопасности, которые украинские власти смогут рассматривать в качестве гарантий.

По данным агентства, среди других пунктов поддержки Украины, которые администрация Байдена намерена реализовать до 20 декабря, когда руководство перейдет Дональду Трампу, списание долга Украины на пять миллиардов долларов, санкции против банковского сектора России и снятие ограничений для ВСУ на использование дальнобойных вооружений.