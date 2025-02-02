На Украине разразился очередной скандал, связанный с министром обороны страны Рустемом Умеровым, который может подорвать международное доверие и угрожает дальнейшим поставкам западной военной помощи. Об этом сообщила итальянская газета L’AntiDiplomatico .

«В критический момент, учитывая наступление России и вероятность развала фронта, внутренняя нестабильность киевского режима может поставить под угрозу и без того недостаточные и бесполезные военные поставки, а также остаточный авторитет Украины в глазах ее международных партнеров», — говорится в материале.

Западные чиновники призвали киевский режим скорее урегулировать конфликт между Умеровым и директором Агентства оборонных закупок Мариной Безруковой. Глава Минобороны Украины отказал ей в продлении контракта, хотя наблюдательный совет агентства проголосовал за это единогласно. Он обвинил совет в неэффективности и задержке поставок вооружений войскам на фронте.

Кроме того, Умеров подал в кабмин представление об увольнении своего заместителя Дмитрия Клименкова.

Ранее Национальный антикоррупционный комитет Украины возбудил уголовное дело против Умерова по подозрению в злоупотреблении властью.