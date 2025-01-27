На Украине завели дело против главы Минобороны

На Украине возбудили уголовное дело, фигурантом которого стал глава Минобороны Рустем Умеров. Об этом сообщил в Telegram-канале украинский Центр противодействия коррупции (ЦПК).

По данным ЦПК, производство по делу зарегистрировали в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

«В действиях министра может иметь место преступление по части 2 статьи 364 УК Украины „Злоупотребление властью или служебным положением“», — уточнили в сообщении.

Предположительно, Умеров незаконно отказался продлевать еще на один год контракт с директором агентства оборонных закупок Мариной Безруковой и уволил двух членов наблюдательного совета. В ЦПК заявили, что министр обороны должен понести ответственность за свои действия.

Ранее из-за скандала вокруг госзаказа Умерова вызвали в Верховную раду. Выяснилось, что предприятие «Укроборонпром» выпустило бракованные боеприпасы и лишь одна из 10 мин могла взрываться на поле боя.