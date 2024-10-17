Украину предупредили, что перед ней может «вынырнуть» новый член НАТО

Решение о том, что Украина войдет в состав НАТО, уже приняли. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте во время встречи министров обороны в Брюсселе. Трансляцию выступления провело агентство Reuters .

Рютте допустил, что следующей в блок могут включить не Украину, а другую страну.

«На данный момент выходит, что Украина будет 33-м членом. Но, возможно, перед ними вынырнет кто-то другой», — отметил он.

Генсек Североатлантического альянса подчеркнул, что в Вашингтоне уже приняли решение насчет членства Украины, но вопрос его сроков продолжает быть актуальным.

За последний месяц глава блока встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским уже три раза. В октябре он провел с ним переговоры сначала в Киеве, а затем в Лондоне. Третья встреча пройдет 17 октября в Брюсселе, в штаб-квартире НАТО. Рютте планирует узнать у Зеленского о положении дел на поле боя.