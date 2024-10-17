Генсек НАТО встретится с Зеленским третий раз за месяц

Генсек НАТО Рютте заявил, что третий раз с начала октября встретится с Зеленским

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что в четверг в штаб-квартире альянса в Брюсселе примет президента Украины Владимира Зеленского. Это уже будет их третья встреча с начала октября.

«Сегодня встречусь с Владимиром Зеленским здесь в штаб-квартире. Это уже третья встреча после визита в Киев и встречи в Лондоне», — процитировало Рютте РИА «Новости».

Глава организации выразил желание получить сведения от своего собеседника о том, как тот оценивает положение дел на восточном направлении, а также о ситуации в Курске. Рютте пообещал рассказать Зеленскому о недавних решениях, принятых в НАТО.

Ранее президент Украины впервые публично озвучил свой так называемый «план победы». Документ состоит из пяти основных пунктов и трех секретных положений.